إصابة قائد مليشيا «لواء الصمود» سالم دراه  في محور عين زارة

أفادت مصادر مطلعة، لصحيفة «الساعة 24»، تعرض سالم دراه، القائد الميداني في مليشيا «لواء الصمود»، للإصابة أمس الثلاثاء في محور عين زارة.

جدير بالذكر أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من تحقيق تقدمات عسكرية في المعارك الدائرة بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس، حيث قتل الإرهابي الملقب بـ”تكتكه” الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوى فى المحور على يد قوات الجيش الليبى.

كما قال مسؤول عمليات الإعلام الحربي عقيلة الصابر إن قوة الاحتياط “ك403″ و”ك309” بسطت السيطرة على مواقعٍ جديدة في محور عين زارة، مؤكدًا أن معنويات أفراد القوات المسلحة تُعانق السماء بعد إحكام السيطرة على منطقة القبايلية في نفس المحور.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل “الساعة 24” بوقوع عدد من الإرهابيين قتلى خلال المعارك التي يخوضها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس لتطهيرها من المليشيات الإرهابية التابعة لفائز السراج.

وأوضح أن مدفعية الهاون التابعة بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت اليوم الاثنين بشكل مباشر ومركز نقطة تجمع تابعة لعناصر متطرفة تابعين لما يدعى “مجلس شورى ثوار بنغازي” و”مجلس شورى مجاهدي درنة” في محور عين زارة “السدرة”.

وأضاف أن الاستهداف الدقيق من قبل مدفعية الهاون أسفر عن مقتل 6 عناصر إرهابية، 2 منهم يتبعان “مجلس شورى بنغازي” والـ4 الآخرين يتبعون “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابيين.