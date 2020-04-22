استمرار صيانة الإنارة العامة في بلدية بنغازي

أفادت بلدية بنغازي، بأن صيانة الإنارة العامة داخل نطاق المدينة، مازالت مستمرة، بإشراف من الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية والإدارة التنفيذية بالشركة العامة للكهرباء دائرة الإنارة العامة بنغازي.

وأوضحت البلدية أن عمليات الصيانة، شملت تركيب كشافات إنارة “ليد” LED الحديثة، في جزيرة الترخيص، وجزيرة “بوشليف” وساحة الكيش، وجزيرة شارع دبي، إضافة إلى تركيب كشافات على جزيرة جسر طرابلس، وجسر شارع الأندلس، وجسر جامعة بنغازي، وجسر مستشفي الجلاء، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة في العديد من الطرق والشوارع في البلدية.

يشار إلى أن بلدية بنغازي، قد قامت قبل أسبوعين بأعمال صيانة لأبراج الإنارة العامة وتركيب كشافات LED الحديثة على جزيرة المدينة الرياضية، بإشراف الإدارة التنفيذية، بالهيئة العامة للكهرباء، والطاقات المتجددة إدارة توزيع سهل بنغازي دائرة الإنارة العامة، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، بشأن إطلاق حمله مُوسعة لصيانة أعمدة الانارة للطُرق والشوارع وإزالة المعطوب منها.

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