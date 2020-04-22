الأعلى للقبائل يطالب الجامعة العربية بردع التدخل التركي في ليبيا

أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عن استغرابه لصمت المجتمع الدولي إزاء التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي لليبيا.

وطالب المجلس- في بيان أصدره “حول الجرائم الإرهابية للمليشيات والدواعش”، وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه- الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضوا فيه بالتدخل لإيقاف هذا المد التركي عبر كل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

كما طالب المجلس، الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لبحث التدخل التركي واتخاذ موقف رادع لها، مثمنا دور دول الجوار تونس ومصر والجزائر على موقفهم تجاه الشعب الليبي ودعم استقراره ووقوفهم ضد التدخلات الخارجية في ليبيا وعلى رأسهم تركيا وقطر.