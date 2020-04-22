توزيع مساعدات على اللاجئين في الكفرة

وزعت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع الكفرة مساعدات إيوائية على اللاجئين في مركز الهجرة بالمدينة.

ويبلغ عدد اللاجئين في المركز 100 نزيل من السودان والصومال وتشاد، وقد شملت المساعدات على طرد عناية شخصية، ومراتب ووعاء غسيل الملابس وأغطية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الأربعاء.

يذكر أن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية استلمت شحنة المساعدات الأولى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوم الخميس الماضي.

كما قدمت المفوضية سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لبلدية جنزور، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقالت المفوضية في بيان السبت الماضي، إن هذه الخطوة تأتي «استمرارا لدعمها للشعب الليبي وللقطاع الصحي، مما يسهم في استجابة أفضل لحالات الطوارئ الطبية المتعلقة بالنزاع الحاد وحالات الإصابة المحتملة بالفيروس».

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