خارجية الوفاق: لا نعول على البعثة الأممية في ليبيا

قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي إن بعض البيانات التي تصدرها البعثة الأممية إلى ليبيا تحوي عدة مغالطات.

وأوضح القبلاوي في مقابلة صحفية أن حكومة الوفاق لا تعول على البعثة الأممية، خاصة في ظل الانقسام السياسي في مجلس الأمن بين الدول الكبرى بشأن الملف الليبي، ما يؤثر سلبا وبشكل مباشر على عمل البعثة ويقوض جهودها.

ودعا القبلاوي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل جنبا إلى جنب مع حكومة الوفاق على رصد وتوثيق الحرب باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا، مشيؤا إلى أن أزمة فيروس كورونا كان لها أثر كبير على التقدم في تسوية الملف الليبي ، مضيفا أنها ليست المشكلة الوحيدة، متهما الجيش الوطني بعرقلة التسوية السياسية في ليبيا.

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