السفير الأمريكي: ليبيا محظوظة بفرق الهلال الأحمر

أطلع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الإدريسي، أمس الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وأعضاء السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على العمل الذي يقوم به الهلال الأحمر الليبي -باعتباره أكبر وأعرق منظمة إنسانية وطنية في ليبيا- من حيث الجهود المبذولة للتخفيف من أثر النزاع على السكان المدنيين والمساعدة في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعرب نورلاند، عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في رؤية نهاية للنزاع المسلح في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف المعاناة وتمكين السلطات من التركيز على مجابهة الخطر الذي يتهدد الصحة العامة في ليبيا. كما عبّر السفير عن إعجابه بالعمل الجيد الذي قام به الإدريسي ومتطوعو الهلال الأحمر الليبي قائلا “إنّ ليبيا محظوظة لأنّ لديها أشخاص من هذا النوع يعملون على تخفيف المعاناة في بلادهم”.