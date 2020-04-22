المشري: يجب إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بضرورة إبعاد السلطة القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين السلطات العامة حفاظا على هيبة القضاء ونزاهته.

وأوضح المشري أن المجلس الأعلى للقضاء يمثل سلطة محايدة ولا يتصل بقضايا الخلاف بين المؤسسات إلا من خلال عرضها على النيابات والمحاكم العامة، والذي يعد من صميم مبادئ الفصل بين السلطات.

وأبدى المشري خشيته من أن يكون ما جاء في كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي أرسله لكل من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي مخالفا لتلك المبادئ الأساسية ويمس حيادية واستقلال السلطة القضائية ملجأ الخصوم أفرادا ومؤسسات لتحقيق العدل وتبيان الحق.

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