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المشري يطالب مجلس القضاء بالإبتعاد عن النزاعات التي تدور بين الرئاسي والمركزي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه رئيس مجلس الدولة الإستشار خالد المشري القيادي في حزب العدال والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلين خطاب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الرسالة الموجهة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي من قبل المجلس الأعلى للقضاء .

المشري طالب خلال خطابه المجلس الأعلى للقضاء بضرورة إبعاد السلطة القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين السلطات العامة للدولة إلا عن طريق ممارسة الرقابة القضائية المخول بها قانونياً .

وأكد على أن ذلك للحفاظ على نزاهة القضاء واستقلاليته وإيماناً منه بدور رجالاته في بناء دولة القانون التي تخضع فيها كل مؤسسات الدولة للقوانين النافذة وتعمل بمقضاها .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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