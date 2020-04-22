الحليق: الصراع في ليبيا إقليمي.. وتركيا تريد احتلال طرابلس بواسطة المرتزقة

أكد الشيخ السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل زوية الليبية، نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط، أن الصراع في ليبيا هو صراع إقليمي، مشيرا إلى هناك تدخل خارجي من قبل الأتراك وقد جلبوا معهم السوريين لاحتلال العاصمة طرابلس ودعم الحكومة غير الشرعية التي لا وجود لها فعلي في البلاد.

وقال الحليق، خلال حواره لبرنامج «حول العالم» الذي يبث عبر الإذاعة التابعة لوكالة «سبوتنيك» للأنباء: “عقد مجلس قبائل ليبيا اجتماعا لجميع القبائل في ترهونة، ضم ما يقارب 7 آلاف شخص، على مستوى كل ليبيا”.

وأضاف “الاجتماع القبائلي في ترهونة أصدر قرارا ضد التدخل الخارجي التركي للأراضي الليبية، كما قرر مساندة القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر بشكل لا محدود”.

وتابع “القبائل الليبية متحالفة الآن في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ومنطقة الجنوب، وكلها تؤيد الجيش الليبي، وهم مع الدولة التي تحارب بمؤسساتها الأمنية الشرعية (الجيش والشرطة) الإرهاب في كل مكان ويرفضون بشكل قاطع تواجد الميليشيات الإخوانية المسلحة غير الشرعية، التي تمل بتعليمات قطرية وتركية”.

وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط، إلى أن الشعب الليبي بطبيعته يتوحد في وجه كل الغزاة الأجانب مهما كانت الاختلافات فيما بينهم.

وشدد على أن جميع القبائل تحمل السلاح وتتجه لترهونة في أفواج، لأن هذه المدينة هي صمام الأمان لجيشنا الذي يحارب في طرابلس لتخليصها من قبضة الإرهاب، مضيفا “كلنا متحدون في وجه الأجنبي المحتل”.

وأوضح أن القبائل قرت غلق النفط، لأن مصطفى صنع الله إخواني ونفس الشيء بالنسبة للصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، موضحا أنهم داعمون للإرهاب وهو ما دفع القبائل لإغلاق النفط حتى نوقف تدفقات الأموال الذاهبة للمرتزقة والمليشيات.