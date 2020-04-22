الفارسي: كورونا أصبحت مطية لنهب المال العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

22 April, 2020

أعرب المحلل السياسي والحقوقي، عبد القادر الفارسي، عن ادانته لسوء إدارة بعض السفارات الليبية بالخارج لأزمة المواطنين العالقين في ظل انتشار وباء كورونا العالمي.

وقال الفارسي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، ” جائحة كورونا أصبحت مطية لنهب المال العام، كل دول العالم قامت بحلول لمواطنيها العالقين دون حدوث أي ضجيج، الا في ليبيا يشكلوا لجان للسرقات والنهب باسم العالقين لإطالة الأزمة والاستفادة منها، السفارات الليبية بالخارج تصرف لها الملايين لأجل خدمة الجاليات والعالقين ولم تقم بدورها غير تعبئة النماذج، وكل فترة تطلب نفس البيانات بل وترفض تلك السفارات حتى أن تفتح أبوابها للعالقين أو تقديم الخدمات لهم، وذلك رغم وجود لجان تسمى بالأزمة وهم الأزمة ذاتها”، على حد تعبيره.