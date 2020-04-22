خارجية الوفاق: 15 ألف مواطن يرغبون في العودة إلى ليبيا بعد إتمام الحجر الصحي في الخارج

ليبيا – استضاف محمود التليسي وكيل خارجية الوفاق للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الرباعية بمقر الوزارة بطرابلس أمس الثلاثاء كل من محمد التومي إسماعيل الهاشمي عضوي المجلس البلدي مصراتة وكذلك امحمد العريش مدير صندوق التضامن بالبلدية وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا وممثلاً لها.

اللقاء جاء بناء على طلب من المجلس البلدي مصراتة لتنسيق الجهود والإطمئنان على سلامة الإجراءات المتعلقة بعودة العالقين التي ستتم لوجود عدد كبير من الجرحى والمرضى من البلدية ممن يتلقون العلاج بالخارج.

حيث قدم رئيس اللجنة الرباعية شرحاً وافياً عن الإجراءات التي شرعت فيها اللجنة من أجل عودة الليبيين العالقين بالخارج وقد أكد ممثلي البلدية واللجنة العليا دعمهم لما ذكر ولآلية العمل التي انتهجتها اللجنة.

وشددوا على أهمية تطبيقها بشكل دقيق لسلامة العالقين والمجتمع في ظل ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي في مواجهة هذه الجائحة وأن الوقاية هي أنسب وأسلم الطرق لحماية المجتمع من هذا الوباء، مبدين استعداد البلدية واللجنة العليا للتعاون التام في هذا الإطار.

وخلص مادار عليه النقاش خلال الإجتماع إلى ضرورة إتمام إجراءات الفحص الطبي PCR ويليه الحجر الصحي بالخارج ومن ثم العودة بهم حيث أنه لا يتأتى تطبيق الحجر بالداخل سواء من الناحية الأمنية أو السعة الإستيعابية.

وتم الاتفاقق على الإذن للسفارات والقنصليات بالشروع في الإعلان وتسجيل العالقين والتكفل بإقامتهم وإعاشتهم والإجراءات المتعلقة بالإختبارات الطبية والحجر الصحي، ومتابعة أحوالهم الصحية طيلة فترة الحجر إلى حين العودة.

كما تم الكشف عن عدد الراغبين في العودة المسجلين في كل السفارت والقنصليات حتى تاريخه وبلغ نحو 15000 مواطن وتم الشروع في إجراء إختبار ال PCR للجاليات في كل من تركيا وتونس ومصر باعتبارها الدول التي بها أكبر عدد من الليبيين و جاري التنسيق للقيام بنفس الإجراءات للجاليات في كل من أسبانيا والمغرب ومالطا والأردن.

وتم الشروع في نقل الجاليات ذات الأعداد القليلة من دولة إلى أخرى وتجميعها لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإختبارات والحجر الصحي بالخارج وفي هذا الإطار شرع في إجراءات نقل الجاليات بكل من البرتغال وهولندا إلى أسبانيا.

وستكون رحلات العودة بعد انقضاء مدة الحجر والتأكد من خلو المواطنين من المرض من خلال جسر جوي ويظل خيار العودة عبر البحر تحت الدراسة وفقاً لما يتبدى من معطيات.

ونوَه المجتمعون إلى أن الدولة في هذه الجائحة لا تنظر إلا من منظور سلامة المواطن وراحته وسلامة المجتمع وهذا ما أكده الجميع واللجنة الرباعية تعمل وفقاً لذلك.

ختاماً أعرب المجتمعون عن أملهم بتعاون الجميع بالداخل والخارج وتفهم الأمر وأن ما شرع فيه وأتفق عليه سيطبق بكل دقة لسلامة الجميع.

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