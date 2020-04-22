صحفية أمريكية: المخدرات تدخل طرابلس بواسطة المرتزقة السوريين غير الخاضعين للتفتيش

أكدت الصحفية الأمريكية المختصة في شؤون الشرق الأوسط، ليندسي سنيل، أن مصادر «الجيش السوري الحر» المدعوم من تركيا تقول إن قتل أو أسر العديد من المرتزقة السوريين في ليبيا تحدث عندما يقوم المرتزقة بنهب المنازل بالقرب من الخطوط الأمامية ويتعرضوا لكمائن.

وقالت سنيل، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن عدة فصائل، خاصة فرقة الحمزات، تقوم بتهريب الحبوب المخدرة، مثل الكابتاجون والترامادول، من سوريا إلى ليبيا لأنهم لا يخضعون للتفتيش”.

وكانت الصحفية الأمريكية، قد كشفت منذ عدة أيام، أن بعض الفصائل السورية التابعة للجيش السوري الحر الموالي لتركيا في ليبيا يُدفع لها حوالي (2000 دولار) وذلك كل 45 يومًا بدلا من 30 يومًا، مضيفة “أحد المرتزقة السوريين يؤكد أن هذا الأمر أحدث فوضى بين السوريين، لكن لا يمكننا فعل شيء والمليشيات الليبية تعاملنا بشكل سيء، لأننا ما زلنا نجني أموالاً أكثر منهم”.

يشار إلى أن رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد أول أمس، أن الحكومة التركية لا تأبه لانشغال المجتمع الدولي بجائحة كورونا وتستمر بإرسال المرتزقة إلى ليبيا، قائلا، في تصريح خاص لقناة «العربية» الاثنين: “إن تركيا مستمرة بإرسال المرتزقة إلى ليبيا ليسوا فقط من الفصائل المرتزقة الموالية لتركيا المنخرطة بما يعرف الجيش الوطني بل أن هناك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من البادية السورية وأبناء دير الزور باتوا في ليبيا”.

وأضاف عبد الرحمن “لدينا ما لا يقل عن 28 اسمًا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين اعتزلوا القتال مع التنظيم وانضموا إلى صفوف الجيش الوطني وباتوا يقاتلون في طرابلس الليبية وعدد المجندين نحو 7400 كان من المفترض أن يقاتلوا فقط في طرابلس وإذا يزج بهم في كافة جبهات القتال ضد الجيش الوطني الليبي تحت عباءة سلفية وحكومة السراج”.

وأوضح أن هناك خلافات بين قادة الفصائل وهؤلاء المرتزقة الذين زج بهم في ليبيا ووعدوا بـ2000 دولار شهريا وحتى اللحظة لم يحصلوا إلا على القلة القليلة من المال.