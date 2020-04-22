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صحفية أمريكية: المخدرات تدخل طرابلس بواسطة المرتزقة السوريين غير الخاضعين للتفتيش

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت الصحفية الأمريكية المختصة في شؤون الشرق الأوسط، ليندسي سنيل، أن مصادر «الجيش السوري الحر» المدعوم من تركيا تقول إن قتل أو أسر العديد من المرتزقة السوريين في ليبيا تحدث عندما يقوم المرتزقة بنهب المنازل بالقرب من الخطوط الأمامية ويتعرضوا لكمائن.

وقالت سنيل، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن عدة فصائل، خاصة فرقة الحمزات، تقوم بتهريب الحبوب المخدرة، مثل الكابتاجون والترامادول، من سوريا إلى ليبيا لأنهم لا يخضعون للتفتيش”.

وكانت الصحفية الأمريكية، قد كشفت منذ عدة أيام، أن بعض الفصائل السورية التابعة للجيش السوري الحر الموالي لتركيا في ليبيا يُدفع لها حوالي (2000 دولار) وذلك كل 45 يومًا بدلا من 30 يومًا، مضيفة “أحد المرتزقة السوريين يؤكد أن هذا الأمر أحدث فوضى بين السوريين، لكن لا يمكننا فعل شيء والمليشيات الليبية تعاملنا بشكل سيء، لأننا ما زلنا نجني أموالاً أكثر منهم”.

يشار إلى أن رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد أول أمس، أن الحكومة التركية لا تأبه لانشغال المجتمع الدولي بجائحة كورونا وتستمر بإرسال المرتزقة إلى ليبيا، قائلا، في تصريح خاص لقناة «العربية» الاثنين: “إن تركيا مستمرة بإرسال المرتزقة إلى ليبيا ليسوا فقط من الفصائل المرتزقة الموالية لتركيا المنخرطة بما يعرف الجيش الوطني بل أن هناك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من البادية السورية وأبناء دير الزور باتوا في ليبيا”.

وأضاف عبد الرحمن “لدينا ما لا يقل عن 28 اسمًا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين اعتزلوا القتال مع التنظيم وانضموا إلى صفوف الجيش الوطني وباتوا يقاتلون في طرابلس الليبية وعدد المجندين نحو 7400 كان من المفترض أن يقاتلوا فقط في طرابلس وإذا يزج بهم في كافة جبهات القتال ضد الجيش الوطني الليبي تحت عباءة سلفية وحكومة السراج”.

وأوضح أن هناك خلافات بين قادة الفصائل وهؤلاء المرتزقة الذين زج بهم في ليبيا ووعدوا بـ2000 دولار شهريا وحتى اللحظة لم يحصلوا إلا على القلة القليلة من المال.

الوسوم

المخدرات المرتزقة السوريون المليشيات تركيا طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • آسفين يا معمر
    انظروا شوفوا يا ليبيين هذه بركات الصخيرات وماجللته لليبيين وعلي لليبيات
    انا يوم الأمس قلت لليبيين لا تعولوا أحد من العرب واصطفوا خلف الجيش الليبي المشير
    أنا لست مع المشير حفتر في شخصه بدليل اني علقت اكثر من مره محتج علي موافقته علي الهدنه وتساءلت كيف يهادن القائد المنتصر شرذمة مليشيات مهزومه ولكن أيقنت انه ربما فيه أسباب لا يراها المواطن العادي جعلت من الهدنه ضروره لابد منها أكرر أنا لست مع المشير حفتر كشخص فأنا نعم مع هدف المشير حتفر الذي يسعي اليه وهو بناء وطن ليبي حر ذا سياده يسع للجميع وطن نفاخر به بين الامم حتي وان كانت أنا لست بحاجه لا لليبيا ولا لأهلها ولا افكر في العوده ولكن ثمة اوصول ثابته في علم النفس تقول لابد لكل شخص في نهاية المطاف من الحنين للهويه والانتماء فليبيا تسري في دمي وأن كان جسدي خارجها منذ الصبا عام  1984وليس في جيبي هويه تثبت أنني ليبي فيوم ظننا أن معمر هو أسوأ مخلوق علي وجه الأرض ولابد لليبيين من الإطاحه به والخروج من تحت عباءته عزمنا وبيتنا النيه كمدنيين علي القيام بالواجب تجاه ليبيا ففشلت المحاوله فاعدم المرحوم الصادق الشويهدي والمرحوم عبد الباري فنوش وغيرهم وفر من فر وسجن من سجن فرغم البعد عنها ليببا لم تفارق تفكري ابدا وعندما شفت بوادر تغيير قد حدثت في فبراير 2011 فرحت لليبيين بحكم جديد ولكن عندما لمست قذارة ووضاعت شذاذ أفاق انصار الشنيعه والدواعش التي آتت بهم انفاضه فبراير وشاهدت مجئ الاوسخ منهم من أنذال الصخيرات ولاحظت ارهاب المليشيات قد حزنت علي الليبيين فالتغيير جاء لسؤ حظهم للأسوأ والانقلابيين يوم 17فبراير للآسف قد اثبتوا انهم  أسوأ من الذي انقلبوا عليه وسؤهم قد جعلت كل من كان يعتقد ان معمر القذافي هو كل السؤ ولا بعده سؤ يراجع نفسه ليصل الي حقيقه وهي لو يصادفه القذافي في الطريق سيبادر بالقول آسفين يا معمر ما أنت إلا بشر والبشر يخطي ويصيب ومالك إلا نصيب من سؤ الاداره ولكن من جاءوا بعدك قد فاقوا سؤ ادارتك بدرجات وبدرجات قالوا ثرنا علي الظلم فظلموا هم وقالوا ثرنا علي السارق وسرقوا هم فكل شئ افسدوه في البلاد وحتي الطليان الذين طردهم انت قد جلبوهم واعطوهم قاعده في مصراته وماعجبهمش تدنيس الطليان لمصراته وشافوا انه دنس قليل فراحوا وجابوا اتراك وسوريين ونصبوا السوريين بوابات وصاروا يفتشون شنطة وهاتف المرأه الليبيه هل هي مع جيش الكرامه المنتمي للوطن او هي مع مليشيات لا هي منتميه للوطن ولا بالتي عندها كرامه
     

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