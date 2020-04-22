خارجية الاتحاد الأوروبي تستعرض تطورات الملف الليبي عبر الانترنت

العنوان_بروكسل يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمرهم عبر الفيديو اليوم الأربعاء الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد حدة الصراع هناك. وأعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا تشكيل مهمة جديدة يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الفاشل لتوريد الأسلحة إلى ليبيا ، إلا أنه لم يتم بعد الإعلان عن التفاصيل المهمة، ومن بينها مساهمات القوات. وتم …

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