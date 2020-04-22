مقترح بتجهيز جناح بمجمع العيادات في سرت كمقر لعزل المصابين بـ«كورونا»

استعرضت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلدية سرت مقترح تجهيز جناح العزل بمجمع العيادات للاستفادة منه كمقر لعزل المصابين، وجلب الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمكافحة الوباء.

وتناول الاجتماع، الذي انعقد أمس الثلاثاء، استلام مستشفى ابن سين التعليمي عددا من الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمواجهة الوباء.

وقال المسؤول الإعلامي بالمجلس التسييري للبلدية، محمد الأميل إن الاجتماع استعرض أماكن الحجر الصحي المحددة مسبقا، وتابع عمل فرق الرصد والاستجابة السريعة.

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وشهد الاجتماع اقتراح تكليف أعضاء من اللجنة بمهمة متابعة تلك الفرق، مع التوجيه بتكليف أطباء الامتياز ببعض المهام، ومتابعة تواجدهم بالأعمال التي كلفوا بها، والتأكد من توفير أجهزة الرش والتعقيم للأماكن المستهدفة.

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