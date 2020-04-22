ليبيا – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية،مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق.

لافروف وفي تصريحات حول الأزمة الليبية خلال اجتماع عقده مع ممثلي جمعية الدبلوماسيين الشعبية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس الثلاثاء وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أشار إلى عدم الالتزام بقرارات مؤتمر برلين في 19 يناير الماضي حول ليبيا.

وقال لافروف:” توقف تنفيذ قرارات مؤتمر برلين واستؤنفت الاشتباكات في ليبيا، ولا يوجد حل عسكري للمسألة الليبية ومن الضروري الالتزام بالاتفاق”.

وزير الخارجية الروسي أكد أن بلاده لديها نهج مشترك مع الدول الأوروبية والإقليمية حول استمرار العملية السياسية في ليبيا.

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