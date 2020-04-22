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الهلال الأحمر يبرم اتفاقية تقديم المساعدات الإنسانية السريعة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع الأمين العام للهلال الأحمر الليبي والممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف في ليبيا، اتفاقية تعاون لتقديم المساعدات الإنسانية السريعة في النزاعات والكوارث الطبيعية في البلاد.

وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أن الهدف من الاتفاقية هو تنفيذ مشروع الاستعداد والاستجابة الإنسانية السريعة في حالات الكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن الاتفاقية جرى توقيعها عن بعد عبر شبكة الانترنت للتذكير بأهمية الإرشادات الصحية العالمية للحد من انتشار فايروس كورونا، ذاكرة أن الجائحة التي يمر بها العالم لم تمنعهم من العمل المستمر للوصول للمحتاجين والاستجابة الإنسانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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