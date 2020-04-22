جمعية الهلال الأحمر تُطلع السفارة الأمريكية على أعمالها الإنسانية في جميع أنحاء ليبيا

ليبيا – أطلع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الإدريسي السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وأعضاء السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على العمل الداعم للحياة الذي يقوم به الهلال الأحمر الليبي باعتباره أكبر وأعرق منظمة إنسانية وطنية في ليبيا.

السفارة الامريكية أشارت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها إلى أنه ومن خلال شبكته التي تتكون من أكثر من 36 فرعاً و 8000 متطوعاً في جميع أنحاء البلاد يقف الهلال الأحمر الليبي على الخطوط الأمامية من جيث الجهود المبذولة للتخفيف من أثر النزاع على السكان المدنيين والمساعدة في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعرب نورلاند عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في رؤية نهاية للنزاع المسلح في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف المعاناة وتمكين السلطات من التركيز على مجابهة الخطر الذي يتهدد الصحة العامة في ليبيا.

وقد عبّر السفير عن إعجابه بالعمل الجيد الذي قام به الإدريسي ومتطوعو الهلال الأحمر الليبي قائلاً”إنّ ليبيا محظوظة لأنّ لديها أشخاص من هذا النوع يعملون على تخفيف المعاناة في بلادهم.”

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