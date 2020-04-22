امغيب: طرابلس كانت على وشك أن تتحول إلى مقاطعة تركية لو لم يتدخل الجيش بالوقت المناسب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن تحرك الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس ابريل 2019 الماضي جاء في الوقت المناسب .

امغيب أشار خلال تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى إن هذا التحرك المدروس بعناية كان له الأثر الكبير في إفشال المخطط الاستعماري للرئيس التركي الساعي إلى احياء امجاد اجداده العثمانيين في ليبيا واربك كل حسابات وترتيبات قادة تنظيم الإخوان المسلمين المتعاونين معه.

وأضاف”ولك ان تتخيل ايها المتابع للشأن الليبي كيف سيكون حال كل مدن المنطقة الغربية وليس طرابلس فقط لو تأخر الجيش في الذهاب إليها بعد أن شاهدنا هذا التكالب المسعور من قبل المجرم أردوغان للسيطرة على مدن بعينها في غربنا الحبيب”

واعتقد أن طرابلس كانت على وشك أن تتحول إلى مقاطعة تركية لو لم يتدخل الجيش في الوقت المناسب.

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