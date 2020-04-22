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الخارجية التركية: فرنسا تحول دون تخفيف آلام الشعب الليبي من خلال دعم حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إن فرنسا أحجمت عن مساعدة جيرانها الأوروبيين في أحلك الأوقات وتبدو منزعجة من مسارعة تركيا لمد يد العون لهم.

أقصوي وفي إجابة خطية أمس الثلاثاء على سؤال صحفي حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التي وجهت إنتقادات لتركيا في ملفات ليبيا وشرق المتوسط وأزمة طالبي اللجوء ودورها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف أقصوي :” إنما سعى للتغطية على الوضع البائس الذي تعاني منه فرنسا جراء أزمة فيروس كورونا من خلال التهجم على تركيا عبر تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة لوموند”.

وتابع:” فرنسا أحجمت عن مد يد العون لجيرانها الأوروبيين في أحلك أوقاتهم وتبدو منزعجة من مسارعة تركيا لنجدتهم بصفتها صديق وقت الضيق”، متهماً فرنسا بدعم تنظيمات إرهابية في سوريا وتحريض ما وصفها بـ”القوات المناهضة” (القوات المسلحة الليبية) للما وصفها بـ”السلطة الشرعية في ليبيا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب المنتخب).

كما أدعى سعي فرنسا لتقويض أسس الحل في جزيرة قبرص وإصرارها على تجاهل حقوق القبارصة الأتراك ومحاولتها استصدار عقوبات على حليفتها تركيا في الناتو، مضيفاً :” فرنسا تؤمن بأن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، يمر عبر الوسائل العسكرية”.

وزعم:” فرنسا تحول دون تخفيف آلام الشعب الليبي من خلال دعم حفتر الذي نسف كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار وقصف حتى المستشفيات رغم خطر جائحة كورونا، وأعاق إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد للبلاد وقطع خطوط المياه”.

وأعتبر أقصوي أن الدعم الفرنسي لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259.

المتحدث باسم الخارجية التركي إختتم:” ننصح فرنسا بأن تركز اهتمامها على الحفاظ على صحة مواطنيها بالدرجة الأولى والأوروبيين عموما وتضميد جراحهم في مواجهة جائحة كورونا يتوجب على الحكومة الفرنسية التخلص من روح المنافسة بجشع، والتخلي عن اعتبار تركيا تهديدا للسلام والأمن في أوروبا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • متخلف عقليا وزير خارية المعتوه المفروض ان فرنسا وغيرها من التى تعانى من جائحة الكورونا تعاقب ابن المجنونة اوردغان الذى يعتدى على المدن الليبية الامنة ويقصفها بالصواريخ وينقل اليها الدواعش ولا يجد من يردعه الا ابطال الشعب الليبى بقيادة المشير المنتصر بالله الذى كسر انف اردوغان المعتوه ويولو الان مثل النسوان بعد ان اصبح مسخرة فى انقرة حيث تصل جثث جنوده الاغبياءاشلاء

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  • شين دخلك ياميبون بالشعب الليبى هل انتم اوصياء عليه فمجلس نواب الشعب هو من كلف الجيش الوطنى بمحاربة الارهاب الذى تدعموه وراه العالم بعينه يذبح الشعب فى صبراته ويسرق اموال الزكاة ويحرق المنازل ويسرق السيارات فى حماية بوارجكم الحربية والطائرات المسيرة واعترف السراج بان هؤلاء المجرمين هم قواته المنتصرة بينما فى محاور القتال يفترس اسود الجيش كلابكم ويرسلها لكم فى توابيت فلن يعول الشعب الليبى المجتمع الدولى المنافق والفاسد وربنا انتقم منه ومنكم بجائحة السلام جائحة كورونا فدول الناتو التى دمرت ليبيا وفرضت عليعا امعة خائن وعميل يحكمها بالاكراه ويغتصب عروس البحر واصبحت تركيا اكثر الدول الاسلامية والاسيوية اصابة بالوباء شكرا لجائحة السلام رغم انف الجائرة تركيا التى ابتلاها الله بسلطان معتوه متناقض فى افعاله فلو كان يحترم الشرعية الدولية فلماذا يدعم المتمردين على السلطة الشرعية فى سوريا وقبرص ولو كان يحارب الانقلابيين فلماذا يحمى النظام القطرى الانقلابى الارهابى ابا عن جد والذى يقمع شعبه ويخشى وجود جيشى وطنى واختار شركسى يحميه .فاذا لم تستحى فافعل ماشئت .ولكن اعلم ان المنتصر بالله المشير سيسق الصراصير العثمانية كما سحق مشير اخر فى مصر مرشدكم الضال ورماه فى السجن سبع سنين رغم انف المعتوه !!!

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  • المضحك ان الامريكان بيستخفوا بنا ويعلنوا عن جائزة لمن يدلى بمعلومات عن زعيم داعش وهم يعلموا جيدا ان من يبحثوا عنه ونشروا صورته هو الرجل الثانى فى التنظيم بينما البيج بوص لداعش هو اردوغان ولو بحثتم فى القصر السلطانى للمعتوه قد تجدوه مع قيادات ارهابية اخرى هناك فالمعتوه ينقل الدواعش وجبهة النصرة علنا من مطارات تركية الى مطارات ليبية ولم يبقى سوى رفع علم داعش على المطار وخروجهم من قاعة كبار الزوار وكل تحركات اردوغان تتم بضوء اخضر امريكى محدد بدليل انه لم يسمح للطائرات التركية الامريكية الصنع من كس الحظر ودخول طرابلس يوم الهجوم على ترهونة لان هذا كان سيتسبب فى حرب اقليمية تشترك فيها مصر وتفسد الشغل والتامر الغربى على ليبيا ربنا يهدهم بعد الكورونا بايات اخرى مرسلات عرفا

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