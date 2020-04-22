الشكشوكي: سيتم افتتاح 80 محطة وقود في طرابلس بغرض تسهيل التجول لحاملي التصاريح

ليبيا – قال عضو لجنة الازمة الوقود والغاز في طرابلس طه الشكشوكي إنه تم تحديد 12 محطة وقود للحاملين التصاريح لكن التوقيت كان صعب للعديد من المواطنين مما سبب ازدحامات نتيجة لوجود معيقات لتطبيقه بشكل حرفي كتبضع المواطنين لشهر رمضان المبارك علاوة على ساعات الحظر الطويلة.

الشكشوكي أشار في تصريح لقناة”ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه سيتم فتح أكثر من أغلب محطات طرابلس الكبرى للذين لديهم تصاريح أولاً، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح ما لا يقل عن 80 محطة اليوم بغرض تسهيل التجول لحاملي التصاريح.

وأضاف”لو اكتملت الانتصارات في طرابلس وتم إبعاد الخطر عن خزانات الوقود اتوقع أنه من الممكن توفر الغاز بمنتصف رمضان بأسعار عادية، بشكل عام شركة البريقة لتسويق النفط تنتج يومياً 16 ألف أسطوانة و الآن هناك تعامل و نشكر إدارة الدعم المركزي على رأسها محمد فتح الله على المجهودات التي يبذلها لمساعدة البلديات لتوفير و توصيل أسطوانات الغاز لمحلات داخل البلديات، نطلب من الأخوة الذين يحاولون أن يخبأوا عدد كبير من الأسطوانات و يتاجرون بها بطريقة غير شرعية أن يتقوا الله في شهر رمضان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية