الإتحاد الأوروبي: المشاورات لا تزال مستمرة بشأن عملية “إيريني” العسكرية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

ليبيا – قال المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن النقاشات والمشاورات لاتزال جارية حول مهمة “إيريني” العسكرية قبالة السواحل الليبية للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد من خلال تنفيذ قرار الأمم المتحدة بخصوص حظر الأسلحة إلى ليبيا.

ستانو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء أضاف أنه لا توجد حتى الآن أي تطورات جديدة والمشاورات لا تزال مستمرة في إطار اجتماعات ما يعرف بمجموعة تكوين القوات.

وأشار المتحدث باسم منسق السياسية الخارجية إلى أن النقاش بشأن ليبيا سيكون في إطار نقاشات وزراء الخارجية حول الشؤون الجارية على الساحة العالمية وليس من منطلق أن أزمة ليبيا ملف رئيسي في جدول الأعمال.

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