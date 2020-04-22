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إعلان فترة حظر التجول في رمضان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اللجنة الطبية والاستشارية بالحكومة الليبية:

-استمرار حظر التجول في رمضان على أنه يكون من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحاً

– استمرار إغلاق المساجد والمدارس ودور الحضانة وصالات الألعاب والترفيه وصالات المناسبات

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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