 شهود عيان: المليشيات تستخدم مدفعيتها في «مشروع الموز» لقصف مساكن المدنيين في الغرارات

أفاد شهود عيان لصحيفة «الساعة 24» أن المليشيات تستخدم مدفعيتها في مشروع الموز لقصف مساكن المدنيين في الغرارات.

ورجح شهود العيان، أن المليشيات تقوم بذلك بهدف “تأليب الرأي العام ضد الجيش العربي الليبي، وكذلك للتغطية على خسائرها في محور عين زارة وبقية المحاور.

جدير بالذكر أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت خلال الأيام الماضية من تحقيق تقدمات عسكرية في المعارك الدائرة بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس، حيث قال مسؤول عمليات الإعلام الحربي عقيلة الصابر إن “قوة الاحتياط “ك403″ و”ك309” بسطت السيطرة على مواقعٍ جديدة في محور عين زارة”.

وأكد «الصابر» أن معنويات أفراد القوات المسلحة تُعانق السماء بعد إحكام السيطرة على منطقة القبايلية في نفس المحور.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل “الساعة 24” بوقوع عدد من الإرهابيين قتلى خلال المعارك التي يخوضها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس لتطهيرها من المليشيات الإرهابية التابعة لفائز السراج.

وأوضح أن مدفعية الهاون التابعة بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت بشكل مباشر ومركز نقطة تجمع تابعة لعناصر متطرفة تابعين لما يدعى “مجلس شورى ثوار بنغازي” و”مجلس شورى مجاهدي درنة” في محور عين زارة “السدرة”، مضيفًا أن الاستهداف الدقيق من قبل مدفعية الهاون أسفر عن مقتل 6 عناصر إرهابية، 2 منهم يتبعان “مجلس شورى بنغازي” والـ4 الآخرين يتبعون “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابيين.