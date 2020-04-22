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 شهود عيان: المليشيات تستخدم مدفعيتها في «مشروع الموز» لقصف مساكن المدنيين في الغرارات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد شهود عيان لصحيفة «الساعة 24» أن المليشيات تستخدم مدفعيتها في مشروع الموز لقصف مساكن المدنيين في الغرارات.

ورجح شهود العيان، أن المليشيات تقوم بذلك بهدف “تأليب الرأي العام ضد الجيش العربي الليبي، وكذلك للتغطية على خسائرها في محور عين زارة وبقية المحاور.

جدير بالذكر أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت خلال الأيام الماضية من تحقيق تقدمات عسكرية في المعارك الدائرة بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس، حيث قال مسؤول عمليات الإعلام الحربي عقيلة الصابر إن “قوة الاحتياط “ك403″ و”ك309” بسطت السيطرة على مواقعٍ جديدة في محور عين زارة”.

وأكد «الصابر» أن معنويات أفراد القوات المسلحة تُعانق السماء بعد إحكام السيطرة على منطقة القبايلية في نفس المحور.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل “الساعة 24” بوقوع عدد من الإرهابيين قتلى خلال المعارك التي يخوضها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس لتطهيرها من المليشيات الإرهابية التابعة لفائز السراج.

وأوضح أن مدفعية الهاون التابعة بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت بشكل مباشر ومركز نقطة تجمع تابعة لعناصر متطرفة تابعين لما يدعى “مجلس شورى ثوار بنغازي” و”مجلس شورى مجاهدي درنة” في محور عين زارة “السدرة”، مضيفًا أن الاستهداف الدقيق من قبل مدفعية الهاون أسفر عن مقتل 6 عناصر إرهابية، 2 منهم يتبعان “مجلس شورى بنغازي” والـ4 الآخرين يتبعون “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابيين.

الوسوم

الغرارات المليشيات شهود عيان مشروع الموز

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وهل الليبيين والليبيات ناقصهم عوز حتي تقصفوا لهم مساكن مشروع الموز الله يخسركم ولا يكتب لكم أي فوز
    انظروا شوفوا يا ليبيين هذه بركات الصخيرات وماجلبته لليبيين والليبيات
    انا يوم الأمس قلت لليبيين لا تعولوا أحد من العرب واصطفوا خلف الجيش الليبي بقيادة المشير
    أنا لست مع المشير حفتر في شخصه بدليل اني علقت اكثر من مره محتج علي موافقته علي الهدنه وتساءلت كيف يهادن القائد المنتصر شرذمة مليشيات مهزومه ولكن أيقنت انه ربما فيه أسباب لا يراها المواطن العادي جعلت من الهدنه ضروره لابد منها أكرر أنا لست مع المشير حفتر كشخص فأنا نعم مع هدف المشير حتفر الذي يسعي اليه وهو بناء وطن ليبي حر ذا سياده يسع للجميع وطن نفاخر به بين الامم حتي وان كانت أنا لست بحاجه لا لليبيا ولا لأهلها ولا افكر في العوده ولكن ثمة اوصول ثابته في علم النفس تقول لابد لكل شخص في نهاية المطاف من الحنين للهويه والانتماء فليبيا تسري في دمي وأن كان جسدي خارجها منذ الصبا عام  1984وليس في جيبي هويه تثبت أنني ليبي فيوم ظننا أن معمر هو أسوأ مخلوق علي وجه الأرض ولابد لليبيين من الإطاحه به والخروج من تحت عباءته عزمنا وبيتنا النيه كمدنيين علي القيام بالواجب تجاه ليبيا ففشلت المحاوله فاعدم المرحوم الصادق الشويهدي والمرحوم عبد الباري فنوش وغيرهم وفر من فر وسجن من سجن فرغم البعد عنها ليببا لم تفارق تفكري ابدا وعندما شفت بوادر تغيير قد حدثت في فبراير 2011 فرحت لليبيين بحكم جديد ولكن عندما لمست قذارة ووضاعت شذاذ أفاق انصار الشنيعه والدواعش التي آتت بهم انفاضه فبراير وشاهدت مجئ الاوسخ منهم من أنذال الصخيرات ولاحظت ارهاب المليشيات قد حزنت علي الليبيين فالتغيير جاء لسؤ حظهم للأسوأ والانقلابيين يوم 17فبراير للآسف قد اثبتوا انهم  أسوأ من الذي انقلبوا عليه وسؤهم قد جعلت كل من كان يعتقد ان معمر القذافي هو كل السؤ ولا بعده سؤ يراجع نفسه ليصل الي حقيقه وهي لو يصادفه القذافي في الطريق سيبادر بالقول آسفين يا معمر ما أنت إلا بشر والبشر يخطي ويصيب ومالك إلا نصيب من سؤ الاداره ولكن من جاءوا بعدك قد فاقوا سؤ ادارتك بدرجات وبدرجات قالوا ثرنا علي الظلم فظلموا هم وقالوا ثرنا علي السارق وسرقوا هم فكل شئ افسدوه في البلاد وحتي الطليان الذين طردهم انت قد جلبوهم واعطوهم قاعده في مصراته وماعجبهمش تدنيس الطليان لمصراته وشافوا انه دنس قليل فراحوا وجابوا اتراك وسوريين ونصبوا السوريين بوابات وصاروا يفتشون شنطة وهاتف المرأه الليبيه هل هي مع جيش الكرامه المنتمي للوطن او هي مع مليشيات لا هي منتميه للوطن ولا بالتي عندها كرامه
     

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