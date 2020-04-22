«باشاغا» يستخدم «الردع» لضرب «ثوار طرابلس».. و«مليشيات مصراتة» تقدم «النواصي» قربانا له

شهد محور عين زارة بالعاصمة طرابلس، خلال الأيام الماضية خسائر فادحة تكبدتها المليشيات المسلحة، على أيدي القوات المسلحة العربية الليبية، حيث قتل العديد من العناصر المتطرفة التابعين لما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» و«مجلس شورى مجاهدي درنة»، وكذلك ما يسمى بـ«كتيبة ثوار طرابلس» و«مليشيا النواصي»، هذا في الوقت الذي غضت «مليشيات مصراتة» الطرف تماما عن مد يد العون لهذه المليشيات، فيما يبدو أنه تصفية لحسابات وخلافات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا معهم.

مجزرة «شورى بنغازي» في عين زارة

شهد محور عين زارة مجزرة لمتطرفي «شورى بنغازي»، حيث قتل المدعو «محمود المقيرحي» الملقب بـ«محمود جريمه»، وشقيقه «أحمد المقيرحي»، وهما من متطرفي بنغازي، وذلك خلال الاشتباكات ضد قوات الجيش الليبي بمحور عين زارة بطرابلس .

ويتبع الشقيقان المتطرفان «محمود وأحمد» مليشيات ما يسمى “كتيبة شهداء البريقة درع ليبيا 2″، التي كان يآمرها «بوكا العريبي» والتابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي، كما سبق لهما المشاركة في القتال ضد الجيش الليبي في مدينة بنغازي قبل أن يفروا خارج المدينة ويلتحقوا بمليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي .

«قوة الاحتياط» تحرر مواقع جديدة

كما تمكنت وحدات القوات المسلحة العربية الليبية من تحقيق تقدمات عسكرية في المعارك الدائرة بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس، حيث قال مسؤول عمليات الإعلام الحربي عقيلة الصابر إن “قوة الاحتياط “ك403″ و”ك309” بسطت السيطرة على مواقعٍ جديدة في محور عين زارة”.

وأكد «الصابر» أن معنويات أفراد القوات المسلحة تُعانق السماء بعد إحكام السيطرة على منطقة القبايلية في نفس المحور.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل “الساعة 24” بوقوع عدد من الإرهابيين قتلى خلال المعارك التي يخوضها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس لتطهيرها من المليشيات الإرهابية التابعة لفائز السراج.

وأوضح أن مدفعية الهاون التابعة بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت بشكل مباشر ومركز نقطة تجمع تابعة لعناصر متطرفة تابعين لما يدعى “مجلس شورى ثوار بنغازي” و”مجلس شورى مجاهدي درنة” في محور عين زارة “السدرة”، مضيفًا أن الاستهداف الدقيق من قبل مدفعية الهاون أسفر عن مقتل 6 عناصر إرهابية، 2 منهم يتبعان “مجلس شورى بنغازي” والـ4 الآخرين يتبعون “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابيين.

ارتفاع أعداد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا

وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد ذكر أن 9 من المرتزقة السوريين قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا، موضحًا أنه مع هذه الأرقام الجديدة يرتفع إجمالي عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 199.

ويقول المرصد السوري إن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل “لواء المعتصم” و “فرقة السلطان مراد”، و”لواء صقور الشمال”، و”الحمزات “و”سليمان شاه”.

المليشيات تنعى أفرادها

خرج المدعو «عاطف برقيق» القيادي السابق في المجلس العسكري نالوت وكتيبة ثوار طرابلس سابقا، والملحق الصحي بالملحقية الليبية في إسطنبول حالياً مساء الاثنين الماضي، ناعيا ثلاثة من عناصر مليشيا ما تعرف كتيبة ثوار طرابلس وهم (عبدالحكيم الزين، ازر العزابي، علي العريفي) في المواجهة العنيفة التي شهدها محور عين زارة بين القوات المسلحة ومليشيات موالية لحكومة السراج.

مليشيات مصراتة قدمت «النواصي» قربانا لباشاغا

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مراقبون، أن مليشيات مصراتة تعمدت عدم مساعدة مليشيا النواصي و«كتيبة ثوار طرابلس» بهدف تقديمهم قربان لفتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، حيث دخلت الخلافات بينهما في نفق مسدود بعد أن قام عناصر هذه المليشيات بحصاره سابقا.

الخلافات بين باشاغا، المتنمي لمصراتة والذي يستقوي بمليشياتها، ترجع لرغبة وزير داخلية السراج في إطلاق يد مليشيات مصراتة في العاصمة واستبدالها بمليشيات طرابلس المنتمية للزنتان.

«شورى ثوار بنغازي» يتهمون ثوار طرابلس بخيانتهم

وفي نفس السياق اتهم «مجلس شورى ثوار بنغازي» «ثوار طرابلس» بخيانتهم وترك ظهورهم دون حماية مما سهل لقوات الجيش العربي الليبي الالتفاف عليهم وقتل أفرادهم.

استبدال مليشيات طرابلس بمسلحي مصراتة

واندلعت أزمة في فبراير الماضي، بين المليشيات المسلحة التابعة للسراج، برزت علانية بعد هجوم وزير داخلية السراج فتحي باشاغا في مؤتمر صحفي على مليشيا “النواصي” وزعم سعيه إلى تفكيك وحل المليشيات، حيث ردت عناصر من مليشيات النواصي برسائل تهديد نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي ونعتوه بالجبن والاحتماء في المرتزقة السوريين.

وجدد باشاغا المدعوم من مليشيات مصراتة هجومه على “النواصي” وذكر أن سجلها التاريخي مليء بالفساد، رغم دفاعه عنها سابقا وإقراره في خطاب رسمي إلى الأمم المتحدة أنها إحدى أجهزة ما أسماها وزارته، وعلى إثر ذلك أعلنت مليشيا تدعى “ثوار طرابلس محور عين زارة” تحالفها مع مليشيا “النواصي” ضد باشاغا.

«ثوار طرابلس» و«النواصي» يمنعان موكب باشاغا

لتقوم بعد ذلك مليشيا “ثوار طرابلس” و”النواصي”، بالتصدي لسيارات موكب وزير “داخلية فائز السراج” فتحي باشاغا، وأغلقتا طريق عين زارة أمامه، ومنعته من زيارة المناطق المسيطرة عليها في العاصمة طرابلس.

وأعلنت المليشيتان أن منعها بشاغا من زيارة عين زارة جاءت احتجاجا على ما اعتبروها تصريحاته المتحيزة ضد المليشيات المسلحة.

مليشيا «الردع» مخلب باشاغا لضرب ثوار طرابلس

قامت مليشيا “الردع الخاصة ” بقيادة الشيخ عبد الرؤوف كاره، بالقبض على القياديين من مليشيا “كتيبة ثوار طرابلس” وهما ( أدهم ناصوف، وهاني مصباح ) بتعليمات مباشرة من فتحي باشاغا وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” بعد نشرهما مقالات ضد “باشاغا” و تنظيم الاخوان، حسبما أكد مصدر مسؤول في اتصال هاتفي مع «الساعة 24».

وأضاف ذات المصدر، أن القبض على “ناصوف” و”مصباح” الذي جرى مساء أمس الثلاثاء، تسبب في توتر واحتقان كبيرين، وانسحاب مليشيا “ثوار طرابلس” من المحاور، وإمهال “باشاغا” ساعتين لإطلاق سراح القياديين في المليشيات، المحتجزين لدى مليشيا “الردع”.

ويتبين من ذلك أن إيعاز «باشاغا» لـ«الردع» بالقبض على قياديي «ثوار طرابلس» يؤكد على أن «الردع» اختارت الوقوف في صف الإرهابيين، حيث أن «شورى ثوار بنغازي» مدرجين على قوائم الاٍرهاب.