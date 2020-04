“عقوب” يعقد اجتماعا تشاوريا لمتابعة مستجدات كورونا

عقد وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب، اجتماعا تشاوريا لبحث آخر المستجدات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اللجنة الطبية الاستشارية واللجان الطبية الفرعية بالمدن الخاضعة للحكومة الليبية.

ويأتي الاجتماع متابعة لما قامت به اللجان الفرعية الطبية، من مهام ضمن الإجراءات الوقائية، إضافة إلى الإطلاع على النواقص التي تحتاجها اللجان، لاستكمال مهامها، في إدارة أزمة انتشار من قبل بعض الحضور عبر خدمة السكايب، من الجنوب الغربي والكفرة وتازربو والواحات واجدابيا ودرنة وطبرق والبيضاء وذلك لتطبيق الحظر ومنع التنقل بين المدن حرصا على صحة وسلامة المواطنين ولقطع الطريق أمام تفشي الوباء.

