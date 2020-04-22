بسبب “كورونا” تسييري طبرق يمنع موائد الرحمن خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا24- خاص

منع اليوم الأربعاء رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك خوفاً من التجمعات والمخالطة ونقل الأمراض.

وشدد بوالخطابية على أصحاب موائد الرحمن بعدم بناء الخيم واستقبال المواطنين الليبيين وغيرهم خلال الشهر الكريم خوفاً من المخالطة التي تنقل فيروس “كورونا”.

ودعا رئيس المجلس التسييري أصحاب موائد الرحمن توصيل الوجبات إلى مستحقيها بدون تجمعات وبطرق آمنة وصحية.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشتهر كل رمضان بإقامة موائد الرحمن لاستقبال الفقراء والمحتاجين والمسافرين من الليبيين والعرب وتقدم لهم وجبات إفطار متكاملة داخل خيم تقام لهذه المناسبة.

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