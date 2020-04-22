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الجراري لـ218: وصول سلع غذائية من مصر مطلع رمضان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري في تصريح خاص لــ218 إن سفينة الحاويات “سيرانو” التي دشنت قبل أسبوعين الخط البحري التجاري بين مصر وليبيا ستعود الجمعة المقبلة في إطار استمرار تطبيق التعاون التجاري البحري بين البلدين، حاملة على متنها سلعا غذائية ومواد تنظيف، من الموانئ المصرية قاصدة ميناء طبرق البحري لتعزيز السوق المحلية، والحفاظ على استقرار السوق خلال أيام شهر رمضان المبارك

وأشار الجراري إلى أن سفينة الحاويات “ليدي حلوم” وصلت الأحد الماضي وعلى متنها سلع غذائية منوعة مستوردة لصالح تجار من “طبرق والبيضاء و طرابلس”، مضيفا أن سفينة إسمنت أيضا كانت وصلت من السوق المصرية مساء الاثنين وعلى متنها 5 آلاف طن وباشرت فورا في إفراغ حمولتها.

وأضاف إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية في حديثه لــ 218 أن ليبيا لم تصدر حتى اللحظة أيّ سلعة إلى مصر، موضحا أن الأمر يتطلب تنسيقا بين المؤسسات الليبية والذي ربما قد يتحقق خلال الفترة القريبة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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