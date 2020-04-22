شركة الكهرباء: خروج وحدة التوليد الأولى في محطة الخمس الغازية عن العمل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، خروج وحدة التوليد الأولى بمحطة الخمس الغازية عن العمل بسبب نقص الوقود الخفيف المستخدم في تشغيل المحطة بدلاً من الغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة إلى نفاد الوقود الخفيف خلال يومين بمحطة الخمس الغازية، والوقود الثقيل خلال عشرة أيام بمحطة الخمس البخارية، مما يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة وارتفاع نسبة العجز بشكل كبير، مطالبة «الجهات الاعتبارية» بضرورة توفير الوقود الخفيف والثقيل في ظل استمرار قفل صمام الغاز المغذي لعدد من وحدات التوليد.

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