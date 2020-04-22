تصاعد الخلافات بين باشا آغا وميلشيات تابعة لحكومته

العنوان_طرابلس تصاعدت حدة الخلافات بين وزير الداخلية في حكومة الوفاق ومليشيات تابعة لحكومته على خلفية قيام مليشيا “الردع الخاصة ” بقيادة عبد الرؤوف كاره، بالقبض على القياديين من مليشيا “كتيبة ثوار طرابلس” وهما ( أدهم ناصوف، وهاني مصباح ) بتعليمات مباشرة من فتحي باشاغا وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” بعد نشرهما مقالات ضد “باشاغا” و تنظيم …
تعليق
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فخار يكسر بعضه لا تأخذكم فيهم رأفه فجميعهم مسببين في دمار ليبيا المهم والهام علي المواطنين القاطنين في المحميه التركيه في طرابلس او أي اماكن مستهدفه من يستطيع الابتعاد عن المحميات التركيه في مدينتي طرابلس ومصراته فليبتعد لان الحرب صارت اليوم بين جيش وطني ليبي وبين غازي تركي لأرض ليبيا مكنوه عملاءه من الليبيين بالتحصن في قاعدة معيتيقه بطرابلس والكليه الجويه بمصراته فأنت يا موطن في مصراته او طرابلس لا تقعد جنب مبني يشغله غازي محتل فهو هدف شرعي للجيش
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