تصاعد الخلافات بين باشا آغا وميلشيات تابعة لحكومته

العنوان_طرابلس تصاعدت حدة الخلافات بين وزير الداخلية في حكومة الوفاق ومليشيات تابعة لحكومته على خلفية قيام مليشيا “الردع الخاصة ” بقيادة عبد الرؤوف كاره، بالقبض على القياديين من مليشيا “كتيبة ثوار طرابلس” وهما ( أدهم ناصوف، وهاني مصباح ) بتعليمات مباشرة من فتحي باشاغا وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” بعد نشرهما مقالات ضد “باشاغا” و تنظيم …

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