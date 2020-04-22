العليا لمكافحة كورونا: استمرار حظر التجوال في رمضان

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، استمرار حظر التجوال في شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً.

وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، “أنه تقرر استمرار غلق المدارس والحضانات والجامعات والمساجد ومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها، مع منع إقامة أي دوريات كرة قدم في الشوارع أو غيرها”، كما أوصت اللجنة، شركات الاتصالات والإنترنت بتوفير إنترنت مجاني أو تخفيض الأسعار لمساعدة المواطنين بالبقاء في المنازل.

وأوضحت اللجنة، أنه سيكون هناك جسر جوي وبري للمواطنين العالقين بجمهورية مصر العربية ، لافتة إلى أن العمل جاري بالتنسيق مع عميد كل بلدية لأخذ مواطنيه ووضعهم في مقر للحجر الصحي.