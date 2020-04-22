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«العامة للكهرباء»: خروج وحدة التوليد الأولى بمحطة الخمس الغازية بسبب نقص الوقود

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، خروج وحدة التوليد الأولى بمحطة الخمس الغازية بسبب نقص الوقود الخفيف المستخدم في تشغيل المحطة بدلاً من الغاز الطبيعي.

وناشدت «العامة للكهرباء» في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، الجهات الاعتبارية بضرورة توفير الوقود الخفيف والثقيل في ظل استمرار قفل صمام الغاز المغذي لعدد من وحدات التوليد.

وأكدت الشركة، على نفاذ الوقود الخفيف خلال يومين بمحطة الخمس الغازية، والوقود الثقيل خلال عشرة أيام بمحطة الخمس البخارية مما يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة وارتفاع نسبة العجز بشكل كبير .

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العامة للكهرباء محطة الخمس الغازية نقص الوقود

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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