وكالة الأناضول تصوغ الأحلام التركية لـ«هجوم ترهونة الفاشل» في تقرير مليء بالأكاذيب

زعمت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» أن اليوم الأول من هجوم مليشيات السراج، على مدينة ترهونة، كشف عما أسمتها «نقاط ضعف جوهرية» لـ«مليشيات حفتر»، في المنطقة، مدعية أن استغلال مواطن الضعف هذه يحتاج إلى نفس طويل قبل حسمها، بحسب تعبيرها.

الوكالة تتدعي سيطرة مليشيات السراج على الأوضاع

وقالت الوكالة في تقرير لها، أوردته عبر موقعها الرسمي: “بعد أن كانت «قوات الوفاق» طيلة عام كامل في حالة حصار ودفاع لصد هجمات «مليشيات حفتر» على العاصمة، انتقلت بعد إطلاقها عملية «عاصفة السلام»، في 26 مارس، إلى مرحلة الهجوم وفكت الحصار من الغرب والجنوب الغربي، مما قلب معادلة الحرب رأسا على عقب”، وفقا لقولها.

وفي الوقت الذي تتوالى فيها أخبار إسقاط الجيش الليبي للطائرات التركية المسيرة التي توفر غطاءً جويا لمليشيات السراج على الأرض، مدعومة بالصور والوثائق والأدلة، ادعى تقرير الوكالة التركية، أن «طائرات الوفاق المسيرة» نفذت 17 طلعة قتالية ضد «مليشيات ترهونة»، زاعما أنه لم يتم إسقاط أي طائرة، رغم أن ترهونة تمتلك منظومة دفاع جوي داخل المدينة.

هجمات مكثفة للطيران التركي المسير

وتابعت الوكالة أحلامها، قائلة: “سيطرت طائرات الوفاق على سماء المعركة خاصة بالمحاور الشمالية للهجوم، على غرار محور القره بوللي، ومحاور الزطارنة والقويعة والرواجح شرقي طرابلس، ومهد «طيران الوفاق» لتحقيق عدة انتصارات سريعة للقوات البرية المتقدمة من المحاور الشمالية باتجاه الحدود الإدارية لترهونة”.

وأشارت إلى أن مليشيات السراج، في بداية هجومها صباح السبت، على ترهونة مقاومة كبيرة، مدعية أن رجال اللواء التاسع، المدافعين عن المدينة، وقعوا أسرى بالعشرات، بينهم قادة وضباط و«عصابات السطو المسلح، وقطاع طرق»، و”سيطرت المليشيات على معسكر للواء التاسع ترهونة بمنطقة الحواتم، و«حررت» عدة مناطق جنوب القره بوللي، وجنوبي شرقي طرابلس، مثل الرواجح والعبانات، وتقدمت إلى داخل الحدود الإدارية لترهونة، كما تمكن محور مدينة غريان من السيطرة على حاجز عسكري بمنطقة الويف (جنوب غرب ترهونة)، لقطع أي إمدادات يمكن أن تصل لـ«مليشيات ترهونة»، من بلدة العُربان في الجبل الغربي (شرق غريان)”، على حد زعمها.

الجيش يجبر المليشيات على الانسحاب

واستكملت الوكالة قلبها للحقائق الموثقة بالأدلة باعتراف أبواق الإخوان أنفسهم، مضيفة “أغلب عناصر اللواء التاسع ترهونة موزعين في مختلف المحاور جنوبي العاصمة، خاصة في صلاح الدين والمشروع والطويشة والرملة، وعين زارة، ووادي الربيع والزطارنة، وبمجرد هجوم «قوات الوفاق» على ترهونة، انسحبت عناصر اللواء التاسع من محاور القتال في طرابلس رغم معارضة «مليشيات حفتر» القادمة من الشرق ذلك، ومن نتائج انسحاب عناصر ترهونة، تمكن «قوات الوفاق» من تحقيق تقدم جيد بمحوري مشروع الهضبة وصلاح الدين، القريبين جدا من الأحياء السكنية المكتظة جنوبي العاصمة”، بحسب زعمهم.

وأشارت إلى أن مليشيات السراج، كادت تسيطر بالكامل على محور الطويشة، جنوب غرب مطار طرابلس القديم، والذي يمكنها من التوجه نحو بلدة سوق السبت (30 كلم جنوب طرابلس) لقطع طريق الإمدادات نحو السبيعة (45 كلم غرب ترهونة)، ولم توضح أسباب عدم سيطرتها على ذلك، حيث نجح الجيش في دحر هذه المليشيات وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

محاولة قطع خطوط الإمداد

وادعى التقرير أن مسؤولين مدنيين وقادة عسكريون في ترهونة، قالوا إن مدينتهم تعاني منذ أيام من انقطاع الكهرباء، وبدون تغطية للاتصالات وتعاني من نقص حاد في الوقود، متابعا “توجد ترهونة تحت حصار خانق، بعد انقطاع الإمدادات من طرابلس ومدن الغرب الليبي، باستثناء مدينة بني وليد، والتي هي الأخرى تعاني من نقص الوقود القادم من الشرق بعد استهداف «طيران الوفاق» لخطوط الإمداد، وخاصة ناقلات السلاح والذخائر والوقود، وقصف مقرات عسكرية داخل ترهونة”.

وختم تقرير وكالة الأنباء التركية الكذب قائلا: “في المحصلة، فإن استمرار الحصار على ترهونة، عليها، وتكثيف غارات الطيران المسير على مواقعها العسكرية وخطوط إمدادها، وتقدم القوات البرية ولو ببطء نحو قلب المدينة، وتشديد الخناق على مليشياتها، من شأنه دفع «مليشيات اللواء التاسع ترهونة» لسحب معظم عناصرها من المحاور الجنوبية لطرابلس، لإنقاذ مدينتهم، وهذا بالتأكيد سيضعف «مليشيات حفتر»، ويخلق حالة من عدم الثقة وغياب الانضباط بين المليشيات القادمة من الشرق وتلك الموجودة في الغرب”.

الجيش كبد المليشيات خسائر فادحة

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، قد أكد أمس في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»: “إن الهجمات التي شنتها المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين، مؤخرا على مدينة ترهونة، وهي قاعدة إمداد رئيسية لقوات الجيش فشلت جميعها، حيث كبد الجيش المليشيات خسائر كبيرة، كما أسقطت الدفاعات الجوية التابعة له طائرات مسيرة عملت على توفير غطاءً جويا للميليشيات خلال هجومها على المدينة”.

وتعتمد الميليشيات، الموالية لحكومة طرابلس، على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني الليبي العديد منها.

وشهدت محاور مدينة ”ترهونة” وبعض من محاور العاصمة ‏طرابلس، السبت الماضي، اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عن ذلك تقدم في بعض من محور طرابلس، منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة..

وقالت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ إن الجيش الليبي أسر مدرعة تركية فى محور الطويشة، وكان فيها صالح العمو الدباشي شقيق المجرم أحمد الشهير بالعمو، وأحمد خالد المتهم بقتل الكرو في صبراته، ومختار الدباشي عم العمو المذكورين أعلاه، وعلي عطية، وهو من يقود المدرعة التايجر، التي تم الاستحواذ عليها في هجوم صبراتة من مقر المباحث الغربية، وأحمد الورشفاني الملقب بـ”جيمي” مطلوب لدى المدعي العام من مدينة ورشفانة.

وشن الطيران المسير التركي غارات صباح الأحد، على منطقتي سوق الجمعة والمصابحة ما أدى إلى مقتل 3 أشقاء “عبد المنعم وعلاء ومنير” من أبناء عائلة شغيلة، فيما يلقى الأخ الرابع الرعاية الطبية بقسم العناية المركزة.

أبواق الإخوان تعترف بالهزيمة في ترهونة

واعترف مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، أن السيطرة الجوية بواسطة الطيران التركي لأربعة أشهر لم يكن لها أي تأثير واضح في النتائج على الأرض، مشيرا إلى أن «قوات حفتر» لا تزال متواجدة في عين زارة وصلاح الدين، و«تحتل» مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير بالكامل، كما أنها تسيطر على سوق الخميس امسيحل، والسبيعة، وسوق الأحد.

ووصف «الدرقاش»، في مداخلة تلفزيونية مع قناة «التناصح»، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، المناطق التي يسيطر عليها الجيش في محيط طرابلس بأنها تشكل خنجراً في خاصرة العاصمة، لافتاً إلى أن هجوم الجيش أمس الثلاثاء في محور عين زارة، وسقوط قتلى منهم كشف عن قدرة الجيش على تهديدهم.

ونوه إلى هجوم مليشياتهم على ترهونة قبل أيام، واصفا إياه بالهجوم الممتاز، لكنه عبّر عن استغرابه من توقف هذا الهجوم، وهو لا يدري إن كان «الثوار» لا يزالون يحافظون على مواقعهم أم تراجعوا إلى نقاطهم السابقة.