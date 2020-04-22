ليبيا تصدر قرارات بشأن حظر التجول ومنع التنقل بين المدن خلال شهر رمضان

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة بشأن حظر التجول ومنع التنقل بين المدن، خلال شهر رمضان.

بنغازي – سبوتنيك. أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية المنعقدة في شرق البلاد، اليوم الأربعاء، تمديد قرار حظر التجول ومنع التنقل بين المدن طيلة شهر رمضان المبارك الذي يحل بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك ضمن إجراءات احترازية تتخذها لمنع انتشار وباء “كوفيد-19” في البلاد.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة بنغازي، “يمدد قرار حظر التجول ومنع التنقل بين المدن الليبية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي طيلة شهر رمضان على أن يبدأ حظر التجول من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً”.

وأشارت اللجنة إلى استمرار تعليق الدراسة، وإغلاق المساجد ودور العبادة، والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية ومنع إقامة دوريات كرة القدم الشعبية التي تقام كل عام خلال شهر رمضان، لافتة إلى أن هذه القرارات “قد تتغير في أي وقت وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي”.

ودعت اللجنة المواطنين إلى “الالتزام التلقائي بالتعليمات الصادرة، مؤكدةً أن “ما تتخذه اللجنة من إجراءات احترازية لا يمكن أن تنجح دون التزام المواطن وشعوره بالمسؤولية تجاه أهله ومجتمعه”.

وأكدت اللجنة أنه “ستنطلق حملات مكثفة من الأجهزة الأمنية على التجار الذين رفعوا الأسعار وسيتم سحب بضاعتهم وتوزيعها على الناس مجاناً خلال شهر رمضان”.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) في ليبيا إلى 59 حالة إصابة وذلك عقب تسجيل 8 إصابات جديدة لمخالطين أمس الثلاثاء، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 15 ووفاة حالة واحدة بفيروس كورونا في البلاد.