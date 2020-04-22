فريق الرصد بزليتن يوضح بشأن إصابة بـ”كورونا”

قال فريق الرصد والمتابعة ببلدية زليتن بأنه لم يتلق أي اتصال بشأن وجود حالات اشتباه تنطبق عليها أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فريق الرصد لم يرسل أي حالة مشتبه فيها خلال أمس إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع.

يأتي هذا النفي، في توقيت تعمل فيه بلدية زليتن، عبر لجانها الفرعية، لمكافحة كورونا بالمدينة، عبر التوعية المجتمعية وتقديم المساعدات، التي كان منها، ما أعلنت عنه في وقت سابق، عن تجهيز السلال الغذائية التي سيتم توزيعها على الأسر المسجلة بالصندوق، حيث تحتوي كل سلة على 10 أصناف من المواد الأساسية.

يشار إلى أن فريق متابعة وتنظيم وتوزيع الوقود وغاز الطهي ببلدية زليتن، كان قد عقد اجتماعا مع أصحاب المستودعات داخل نطاق البلدية لمناقشة آلية تسهيل توزيع اسطوانات الغاز للمواطنين.

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