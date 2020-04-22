المشري لـ ويليامز: إقتراحات ديوان المحاسبة بطرابلس لإتمام عملية المراجعة للمصرف المركزي مشروعة

ليبيا – وجه رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في خطاب له أمس الثلاثاء لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المكلف ستيفاني ويليامز حول طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من مجلس الأمن تشكيل لجنة دولية لمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.

المشري رأى في خطابه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه أن متطلبات واقتراحات ديوان المحاسبة بطرابلس بقيادة عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد شكشك لإتمام عملية المراجعة للمصرفين مشروعة وممكنة التطبيق وتحافظ على السيادة الوطنية وتؤدي إلى الهدف من المراجعة وهي الإفصاح والشفافية بما يحافظ على الثروة الليبية حسب زعمه.

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