“العليا لمكافحة كورونا”: استمرار حظر التجوال في رمضان ومنع دوريات كرة القدم

قررت الحكومة الليبية مواصلة حظر التجوال في شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السابعة صباحا، استكمالا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء “إنه تقرر استمرار غلق المدارس والحضانات والجامعات والمساجد ومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها، مع منع إقامة أي دوريات كرة قدم في الشوارع أو غيرها”.

وأوصت اللجنة التابعة للحكومة الليبية شركات الاتصالات والإنترنت بتوفير إنترنت مجاني أو تخفيض الأسعار لمساعدة المواطنين على البقاء في المنازل.

وأكدت اللجنة أنه سيكون هناك جسر جوي وبري للمواطنين العالقين بجمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن العمل جاري بالتنسيق مع عميد كل بلدية لأخذ مواطنيه، ووضعهم في مقر للحجر الصحي.