ارتفاع جماعي للعملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأربعاء، خصوصا العملات الأميركية والبريطانية والأوروبية، فقد ارتفع سعر صرف الدولار من 5.75 دينارا إلى 5.80 دينارا.

وصعد سعر اليورو من 6.15 دينار سجلها في السوق أمس الثلاثاء إلى 6.26 دينارا، كما زاد الجنيه الإسترليني من 6.89 دينارا إلى 7.08 دينار، حسب صفحات معنية على موقع «فيسبوك».

كان وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري تحدث في مقابلة مع قناة «الوسط» أمس الثلاثاء عن ضرورة أن يضع المصرف المركزي ضوابط لطرح الدولار في السوق، من أجل ضبط أسعار الصرف.

وقال بومطاري: «الدولار ليس سلعة غذائية، ويجب أن ينسق المصرف المركزي معا بالرجوع لقانون المصارف، فالسياسة العامة للحكومة تسعى إلى التخلص من تهريب وغسيل الأموال، وعلاج التضخم، وهو ما يتطلب تعديل سعر الصرف».

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