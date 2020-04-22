بلدي طبرق يمنع موائد الرحمن
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |
22 April, 2020
أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدي طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم الأربعاء ،تعليماته العاجلة بمنع موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لما لها من تجمعات ومخالطة مابين الليبيين والاجانب وغيرها.
و أكد بوالخطابية وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي ،إنه و بسبب الحظر المفروض يجب منع اي تجمعات ومخالطات بسببها قد تنقل الأمراض ،مشيرا إلى إمكانيات نقل الوجبات وغيرها إلى محتاجيها بطرق صحية أمنة بدون تجمعات أو مخالطة.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك