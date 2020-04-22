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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

22 April, 2020

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدي طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم الأربعاء ،تعليماته العاجلة بمنع موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لما لها من تجمعات ومخالطة مابين الليبيين والاجانب وغيرها.

و أكد بوالخطابية وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي ،إنه و بسبب الحظر المفروض يجب منع اي تجمعات ومخالطات بسببها قد تنقل الأمراض ،مشيرا إلى إمكانيات نقل الوجبات وغيرها إلى محتاجيها بطرق صحية أمنة بدون تجمعات أو مخالطة.