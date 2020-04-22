

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 April, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، عن فقدان 130 ميغاوات من وحدات التوليد بمحطة الخمس وخروج الوحدة الأولى بالمحطة عن العمل بسبب نقص الوقود الخفيف المستخدم في تشغيل المحطة بدلا من الغاز الطبيعي.

وناشد المكتب الإعلامي للشركة في بيان له عبر الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الجهات الاعتبارية بضرورة توفير الوقود الخفيف والثقيل في ظل استمرار قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السايح المغذي لمحطة الخمس .

وأكد المكتب أن الوقود الخفيف ينفذ من محطة الخمس الغازية خلال يومين ، و الوقود الثقيل ينفذ من محطة الخمس البخارية خلال عشرة أيام، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة وارتفاع نسبة العجز بشكل كبير.