“الحكم المحلي” بالوفاق تتابع الخدمات في صرمان وصبراتة

قام وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق صالح الصكلول بزيارة لبلديتي صرمان وصبراتة رفقة مدير إدارة شؤون البلديات صلاح فطح التقيا فيها اللجان التسييرية بالبلديات، ومكاتب الخدمات المالية والتعليم والخدمات الصحية والإعلام، ومخاتير وأعيان البلديات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة بالبلديات.

وقام الوكيل ومدير إدارة شؤون البلديات بالوقوف على الأوضاع ومحاولة دعمها القطاعات للقيام بوظائفها الخدمية وحلحلة العراقيل والمشاكل التي تواجهها البلديات في السيولة والغاز وآلية توفير مستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى في أماكن الحجر والعزل، ومتطلبات العناصر الطبية بمراكز الكشف والحجر الصحي في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد والبلديات.

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