«عبد الله بليحق»: «عقيلة صالح» اجتمع برؤساء اللجان لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق”، بأن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، يعقد في هذه الأثناء اجتماعاً هاماً مع رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب اليوم بمدينة القبة وذلك لمناقشة أخر المستجدات والتطورات في شؤون البلاد.

في سياق موازٍ، نفت عضو مجلس النواب الدكتورة ” سلطنة المسماري ” وجود أي حساب لها أو صفحة باسمها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، وبذلك تنبه كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والنشطاء إلى ما يُنشر عبر عدد من الصفحات الوهمية من أخبار وتصريحات كاذبة تهدف إلى تأليب الرأي وبث الفتن والإشاعات باسمها .

وسبق أن حذر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، قبل أيام، الأمم المتحدة ومجلس الأمن من مواصلة تركيا التدخل في الشأن الداخلي لليبيا، معترضا على تطور تدخلها الذي وصل إلى العدوان المباشر بحرًا وجوًا على مدن ليبية بغرب البلاد.

ووجه عقيلة صالح، خطابا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان التركي على المدن الليبية.