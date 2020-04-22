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خارجية الوفاق: 15 ألف ليبي عالقين بالخارج

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمود التليسي إنه قد تم تشكيل لجنة رباعية لمعالجة كافة الأمور التي تقف أمام عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج بعد قرار إغلاق كافة منافذ البلاد

وبين الوكيل أن عدد الليبيين العالقين في الخارج 15 ألف مواطن موزعين على 45 دولة أوروبية ستعمل اللجنة على إعادتهم الى ليبيا بعد دخولهم فترة الحجر الصحي.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان قد وجّه تعليماته لوزارة الخارجية بضرورة التحرك ومعالجة أزمة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، مطالبا بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (206) للعام الحالي، والقاضي بالعمل على إعادة المواطنين العالقين في الخارج بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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