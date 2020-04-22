خارجية الوفاق: 15 ألف ليبي عالقين بالخارج

قال وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمود التليسي إنه قد تم تشكيل لجنة رباعية لمعالجة كافة الأمور التي تقف أمام عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج بعد قرار إغلاق كافة منافذ البلاد

وبين الوكيل أن عدد الليبيين العالقين في الخارج 15 ألف مواطن موزعين على 45 دولة أوروبية ستعمل اللجنة على إعادتهم الى ليبيا بعد دخولهم فترة الحجر الصحي.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان قد وجّه تعليماته لوزارة الخارجية بضرورة التحرك ومعالجة أزمة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، مطالبا بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (206) للعام الحالي، والقاضي بالعمل على إعادة المواطنين العالقين في الخارج بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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