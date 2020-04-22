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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 April, 2020

تسلّم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،من وزارة الصحة بحكومة الوفاق شحنة من معدات الوقاية الشخصية ذات مواصفات عالية الجودة ستستخدمها فرق الرصد والاستجابة السريعة أثناء أخذ عينات المسحة الأنفية للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وعند الكشف المبدئي عن حالات الاشتباه أو الجلوس مع المخالطين.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة ،إن هذه الشحنة تتكون من ألف قطعة من البدل الواقية وألف قطعة من واقيات الوجه وألف قطعة من النظارات الواقية و800 قطعة من أقنعة الوجه نوع N95 .