مديرية أمن شحات تشكل لجان طوارئ لتوزيع المساعدات على المحتاجين

عقد مدير أمن شحات ورئيس لجنة مكافحة وباء كورونا ببلدية شحات العميد دكتور محمد فرج اجتماعا تشاوريا بحضور أعضاء اللجنة ومندوبين عن فوج الكشافة والمرشدات شحات، وإدارة الخدمات الصحية والهيئة الليبية للإغاثة.

وبحث الاجتماع تشكيل لجنة طوارئ بالتعاون مع الهلال الأحمر والهيئة العامة للأوقاف بشحات، وفقا لقرار رئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا، حيث تختص لجان الطوارئ بتشكيل فرق رصد بكافة الأحياء داخل المدن، لتقديم يد العون والمساعدة ولاستلام التبرعات وتوزيعها بالطريقة الصحيحة.

وناقش الاجتماع تشكيل لجنة طوارئ، واستعرض سبل توفير المساعدات والإعانات، والوقوف على أوضاع المواطنين، والتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتطرق الاجتماع إلى النقاط المدرجة بقرار رئيس الأركان العامة رقم 15 لسنة 2020م، ومنها التعاون التام مع الهيئة الليبية للإغاثة، وكيفية تكليف مندوب ببلدية شحات لاستلام والإشراف على توزيع التبرعات.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل ورفع الجاهزية الصحية للتعامل مع أي مستجدات متعلقة بفيروس كورونا المستجد.