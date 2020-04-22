«دبرز»: الأمن التونسي في «راس اجدير» غير مسئول وتصرفاته معنا غير لائقة

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري ومبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” إلى دول المغرب العربي، بلقاسم دبرز، الأمن التونسي القائم على تسيير أعمال معبر راس اجدير، واصفاً إياه بـ”غير المسئول”، و”تصرفاته غير لائقة” على حد تعبيره.

أضاف “دبرز” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “بعد معاناة امتدت لـ35 يوما قضاها سائقى الشاحنات الـ250 العالقين فى معبر راس اجدير المحملة بالبضائع والسلع فى ظروف غاية فى الصعوبة انتهت فصول مأسأتهم المريرة مساء الامس بفعل جائحة كورونا وباشرت الجهات المختصة أرجأت ادخالهم لتراب الوطن” على حد قوله.

وتابع قائلاً: “نشكر كل الجهود الداعمة الاخرى، نأسف جدا جدا وبحرقة ومرارة، لتصرفات القائمين على المعبر وخاصة من الجانب التونسى والامن التونسى التى كانت غير مسؤلة وغير لائقة” على حد قوله.