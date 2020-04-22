مدير أمن بنغازي يجتمع مع رؤساء الأقسام الميدانية و الإدارية لوضع خطة أمنية لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك

بنغازي 22 أبريل 2020 (وال) _ أجرى رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة – مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر اجتماعاً أمنياً موسعاً، برؤساء الأقسام ذات الطابع الميداني بخصوص الخطة الأمنية الحالية و لوضع خطة أمنية مُوسعة لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر مديرية أمن بنغــازي، بحضور مُساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد سعد الشامخ المنفي و مساعد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد أحمد الشامخ ؛ في إطار مشاركة و آليات توحيد الجهود الأمنية بين الأدارات الأمنية بالمدينة.

وحضر الاجتماع أيضا رئيس قسم المرور والتراخيص العقيد وليد البرعصي ورئيس قسم المعلومات بمديرية الأمن العقيد خالد حيدر ، ورئيس قسم المركبات العقيد أحمد بوزكرة ورئيس الخطة المُرورية العقيد محمد الشاعري ورئيس قسم شرطة النجـدة المُقدم جمال العمامي ورئيس قسم البحث الجنائي المُقدم اشرف الفائدي، ورئيس قسم التحريات العامة-رئيس مكتب الإعلام الأمـني بنغــازي النقيب أحمد ضوء عبدالله.

هذا وجاء الاجتماع لحلحلة بعض الصعاب والعقبات التي تواجه سير عمل بعض الأقسام في تنفيذ الخطة الأمنية و إستعراض هذه العقبات ومناقشتها مع رئيس الخطة (رئيس قسم النجـدة) والمساعد (رئيس قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن)

و بحسب مكتب الإعلام الأمني بالمديرية فقد عرض خلال الاجتماع بعض المشاكل بقسم المركبات من قبل رئيس قسم المركبات بالمديرية من ضمنها مركبات الشرطة العاطلة وتم حل هذه المشاكل من قبل مدير الأمن، وذلك بإصلاح جزء كبير منها للمشاركة بالخطة الأمنية وكذلك دعم الخطة الأمنية بعدد من المركبات الحديثة التي تم إستلامها من قبل وزير الداخلية.

وستشارك هذه الأليات والمركبات في الخطة بما يكفل استتباب الأمن في الفترة الحالية وطيلة الشهر الكريم، لافتاً إلى أن مدينة بنغــازي ستشهد انتشاراً أمنياً كبير

وكانت العرقلة الثانية في عدد الأفراد المُكلفين بالدوريات بالخطة الإمنية تم سد العجز في الأفراد وذلك بتقليص الأفراد التابعين للأقسام والوحدات الإدارية بالمُديرية وضمهم في الخطة الإمنية في ميادين المدينة .

ووجه مدير الأمن الثناء للسادة القائمين على إنجاح الخطة الأمنية الذين عملوا طيلة المدة الماضية على خفض معدل الجريمة وضبط العديد من الجناة والمتهمين الذين كانوا فارين من قبضة العدالة.

وأوضح مدير الأمن أن شهر رمضان المبارك له خصوصيته كون أوقات الذروة تختلف عن الأيام العادية ما تتطلب مساندة قسم المرور على تسيير حركة السير وكذلك تخفيف الازدحام والاختناقات على الطرقات العامة والأماكن الحيوية ،وتم استعراض هذا الجانب المهم مع رئيس قسم المرور ورئيس الخطة المُرورية .

و أكد مدير الأمن على استمرار تنفيذ حظر التجوال وفقاً لبلاغات والقرارات المُتضمنة تعليمات معالي وزير الداخلية من ضمنها الأستمرار في إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة ، وكذلك خلال الشهر الفضل إستمرار في قفل مختلف الأسواق الشعبية والنشاطات والإماكن التي تشهد تجمع كبير للمواطنين حفاظاً على التباعد الأجتماع والحرص على المسافات الامنة بينهم.

وأكد أيضا على ضرورة المجاهرة بالأمن وتكثيف التواجد الأمني والدفع بقوات بحثية للتحري وجمع المعلومات بما يكفل عدم وجود اي اختراق أمني، بما يعزز النجاحات المستمرة في الأعمال القائمة على مديرية أمن بنغــازي في مختلف الأعمال التي كلفت بها. (وال _ بنغازي) م ك / ه ع

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