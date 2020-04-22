

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 April, 2020

أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج ،اليوم الأربعاء ،تعليماته بنشر أرقام هواتف منسقي وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلفين ضمن لجنة حصر العالقين بالخارج.

و يأتي ذلك من أجل التواصل معهم، والرد على كل استفسارات المواطنين، ومساعدتهم في استكمال النواقص المتعلقة بهم، أو التحقق من استيفائهم إجراءاتهم، كذلك المواطنون الذين لم يتمكنوا من تعبئة النموذج الإلكتروني يمكنهم تعبئة النماذج يدويًا، والتواصل مع أعضاء اللجنة حسب الساحات:-

1- المملكة الأردنية الهاشمية – المملكة المغربية – الجمهورية الجزائرية – جمهورية السودان – الممكلة العربية السعودية على الأرقام الآتية #فايبر و #واتس اب:

00218914749800 احمد العوامي

00218927022004 خالد البوزيدي

2-الجمهورية التركية – دولة ماليزيا على الأرقام:-

00218913342900 عامر بريدان

00218911797797 هدي المجبري

3-جمهورية مصر العربية على الأرقام:-

00218925111229 عصام العقوري

00218927022004 خالد البوزيدي

4- الدول الأوروبية على الأرقام:-

00218916009231 حسان عنان

00218927096610 مروان الصغير

5-الجمهورية التونسية على الأرقام:-

00218922949521 حمزة خليفة

00218919492814 وليد العوامي