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“علامة واضحة” تكشف إصابة مرضى القلب بكورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مؤسسة القلب الألمانية أن ضيق التنفس يكون دليلا على إصابة مرضى القلب بفيروس كورونا في حال حدث أثناء وقت الراحة، ودون أن يبذل المريض أي جهد.

وطلبت المؤسسة من مرضى القلب مراقبة الأعراض الأخرى المصاحبة لضيق التنفس والاتصال بالطوارئ بشكل مباشر عندما يشعرون بعارض آخر من عوارض فيروس كورونا كالحمى، السعال الجاف، وارتفاع درجة الحرارة.

وأكدت المؤسسة أن فيروس كورونا يهدد حياة مرضى القلب بشكل كبير، لذلك يجب أن يحصل المرضى على الرعاية الصحية بشكل فوري.

وطلبت مؤسسة القلب الألمانية من المرضى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية التي تحميهم من الإصابة بالوباء الفتاك، كالبقاء في المنزل، وتجنب التواصل مع الناس عن قرب، وتعقيم اليدين بشكل مستمر، وتناول الأدوية في موعدها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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