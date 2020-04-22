“بلدي طبرق”: حظر لموائد الرحمن.. وآلية جديدة لإيصال الوجبات إلى المحتاجين

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تعليماته العاجلة بمنع موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، استكمالا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية طبرق في بيان اليوم الأربعاء أن موائد الرحمن تسمح بالتجمعات والمخالطة ما بين الليبيين والأجانب وغيرهم، وجاء القرار بمنعها نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه العادة الحميدة التي يقوم بها أصحاب موائد الرحمن بالمدينة، ولكن بسبب الحظر المفروض يجب منع أي تجمعات ومخالطات بسببها قد تنقل الأمراض.

وأشار إلى إمكانية نقل الوجبات وغيرها إلى محتاجيها بطرق صحية آمنة دون تجمعات أو مخالطة.