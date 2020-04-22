مديرية أمن بنغازي: انتهاء فترة العزل لجيران الحالة الصفرية المصابة بكورونا

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء انتهاء فترة العزل لجيران الحالة الصفرية المصابة بكورونا، وتبين عدم إصابة أي منهم.

وكشفت اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة للحكومة الليبية أول من أمس الاثنين عن شفاء الحالة الصفرية المصابة بفيروس كورونا في بنغازي، والتي دخلت مستشفى الهواري منذ 7 أبريل الجاري، وخروج الحالات المخالطة لها من مستشفى العزل وتبين سلبة تحاليلهم جميعا.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية منذ 15 يوما.